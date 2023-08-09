На Харківщині 5 років позбавлення волі отримав крадій-рецидивіст

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 48-річного чоловіка у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше неодноразово мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, вчергове вчинив крадіжку.

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У лютому 2023 року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов у храм, розташований у м. Лозова. Побачивши, що двері у службове приміщення-бібліотеку не замкнені, чоловік увійшов туди і викрав звідти жіночу сумку, у якій знаходилось майно потерпілої, у тому числі грошові кошти.

Під час судового розгляду зловмисник визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура

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