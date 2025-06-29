На Харківщині через влучання російського дрону в цивільне авто один чоловік загинув, ще один постраждав
Ворожий обстріл стався вранці 29 червня.
На трасі в Купʼянському районі російський безпілотник поцілив у цивільну автівку ВАЗ з причепом, в якій перебували двоє цивільних чоловіків.
Внаслідок удару загинув 63-річний пасажир автомобіля.
59-річний чоловік дістав вибухові поранення. Його госпіталізовано.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Купʼянського РВП ГУНП в Харківській області, криміналісти та вибухотехнічна служба.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet