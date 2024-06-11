На Харківщині директор фірми заволодів бюджетними коштами на ремонті будинку
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору підприємства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2021 року між Безлюдівською селищною радою та директором товариства з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду. Угода стосувалась поточного ремонту покрівлі будинку у селищі Безлюдівка.
Проте директор ТОВ вирішив належним чином не виконувати умови договору та заволодіти бюджетними коштами.
Він завищив обсяги виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до акту приймання. Фактично роботи в повному обсязі виконані не були.
Невідповідність полягала у зазначенні в актах видів робіт, які не виконувались, що призвело до необґрунтованого завищення вартості фактично виконаних будівельних робіт на суму майже 225 тис. гривень. Це підтвердила судова будівельно-технічна експертиза.
На підставі наданих директором підприємства документів селищна рада перерахувала йому гроші у повному обсязі, з яких майже 225 тис. грн були сплачені безпідставно.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратура