На Харківщині експоліціянт катував електричним струмом місцевого мешканця, щоб вибити покази

Нагадаємо, що у вересні 2022 року у м. Куп’янськ правоохоронці затримали «начальника» так званої «Народної міліції м. Балаклія» за підозрою у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). За клопотанням прокурорів обласної прокуратури його було взято під варту.

31 січня за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) його наступнику. Ним виявився колишній інспектор СРПП ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Під час окупації м. Балаклія Ізюмського району експоліцейський добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та погодився працювати у так званій «Народній міліції».

Так, на початку травня за його наказом «народні міліціонери» приїхали до місцевого мешканця та примусово відвезли його до псевдоправоохоронного органу.

Зрадник намагався вибити з чоловіка інформацію про осіб, які збувають наркотики у Балаклії, щоб показати «новій владі», як ефективно працює «народна міліція». Аби чоловік розповів все, що йому відомо, на нього вдягнули кайданки та за допомогою спеціального пристрою катували електричним струмом.

Крім того, експоліцейський патрулював місцевий ринок та «супроводжував» співробітницю ринку під час вимагання та передачі грошей для окупантів від продавців.

Отримавши від окупаційної адміністрації достатній рівень довіри, зрадник спочатку обійняв посаду «командира отдела патрульно-постовой службы Балаклейского отдела полиции Изюмского района», а згодом став і «керівником».

Підвищення він отримав невипадково. Місце керівника «народної міліції» було вакантним через те, що попередній очільник став «мером» окупованого на той час м. Ізюм.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура