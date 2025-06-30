На Харківщині керівнику лісового господарства та шістьом його спільникам вручено підозру в незаконній порубці дерев

Організована злочинна група на чолі з керівником одного з лісових господарств незаконно вирубувала вікові дерева з метою подальшої реалізації. Сума збитків становить майже 2 млн грн. Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно із слідчими ГУНП в Харківській області викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконною порубкою дерев на території одного з лісових господарств Харківщини.

До незаконних оборудок виявилися причетними 52-річний керівник цього ж державного підприємства, який залучив до своєї діяльності чотирьох підлеглих, 57-річного приватного підприємця та ще одного місцевого мешканця. Спільники безпідставно, без дозвільних документів, проводили рубку дерев, які зберігали та обробляли зокрема і на території господарства.

Переважно зрубували діловий дуб та ясен. Так, з частини дерев виготовляли дрова, а з іншої частини – так звану «ділову деревину», придатну для промислової переробки. Лісопродукцію реалізовували через знайомих приватних підприємців за заниженою вартістю. Отримані кошти розподіляли між собою.

За час діяльності групи зловмисники зрубали багаторічних дерев рідкісних порід, на суму майже 2 мільйона гривень.

У фігурантів провели більше десятка санкціонованих обшуків та вилучили речові докази, що підтверджують причетність до протиправної діяльності учасників організованої злочинної групи.

Наразі усім фігурантам слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 28 , ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, вчинене у складі організованої злочинної групи) Кримінального кодексу України. Одному із спільників підозру оголошено заочно, оскільки він переховується від слідства. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України