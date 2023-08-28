На Харківщині керівництво ТЦК нарахувало майже ₴700 тис. заробітної плати фіктивному працівнику

До вчинення кримінального правопорушення причетні начальник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальник відділу кадрового забезпечення цієї ж установи.

Зібрали докази причетності посадових осіб до привласнення державних коштів оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласної поліції та співробітниками Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Як встановило слідство, на початку березня 2022 року начальник районного військкомату мобілізував жінку-підприємця, керуючись корисливою метою. За сприяння начальника відділу комплектування та кадрового забезпечення жінку оформили для проходження служби до районного військкомату. Керівництво РТЦК підписувало офіційні документи про нарахування заробітної плати своїй колезі, яка фактично не зʼявлялася на робочому місці й не виконувала свої посадові обовʼязки. За рік та чотири з половиною місяці служби у військкоматі, жінці незаконно нараховували зарплатню із надбавками і преміями — загальна сума нарахувань склала близько 700 тис. грн.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем роботи фігурантів у приміщенні РТЦК та СП, де виявили документацію, що підтверджує фіктивне прийняття на роботу особу-підприємця та її звільнення.

На підставі зібраних доказів службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України