На Харківщині колаборант здійснював господарську діяльність у взаємодії з окупантами

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного підприємця за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації смт Великий Бурлук місцевий підприємець, який займався роздрібною торгівлею харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, налагодив робочі зв’язки із загарбниками.

Щоб отримати привілейоване ставлення від окупантів, обвинувачений оформився суб’єктом господарювання відповідно до російського законодавства. Підприємець здійснював торгівлю товарами, які завозив з тимчасово окупованих територій Харківської, Луганської областей та рф, сплачуючи податки в казну держави-агресорки.

Наразі колаборант переховується від слідства, його оголошено в розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Харківська обласна прокуратура