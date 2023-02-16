На Харківщині колишнього військовослужбовця засуджено до 6 років позбавлення волі за дезертирство

За публічного обвинувачення прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил суд визнав винним ексвійськовослужбовця ЗС України у дезертирстві в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 408 КК України). Йому призначено покарання – шість років позбавлення волі.

Спецпрокурори у суді довели, що до початку повномасштабного російського вторгнення колишній військовий без дозволу відповідних командирів або начальників самовільно залишив військову частину, дислоковану на території Харківщини.

Не бажаючи виконувати обов’язки військової служби, він не прибув до місця розташування частини.

Судом ухвалено обвинувальний вирок стосовно колишнього армійця. Наразі триває строк на його апеляційне оскарження.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил