На Харківщині молодика засуджено за вбивство власного батька

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 19-річного молодика в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 31 грудня 2022 р. в смт Козача Лопань Харківського району за декілька годин до Нового року в родині виник конфлікт на побутовому ґрунті. 19-річний чоловік почав сваритись з рідним батьком, але на словах з‘ясування стосунків не завершилось.

Молодик схопив дерев‘яну палицю та вдарив батька, від чого той впав на землю. Після цього син взяв кухонний ніж та наніс удар батьку. Розуміючи, що той не дихає, вбивця переніс труп на вулицю та скинув тіло у зливну яму на території домоволодіння.

Обвинувальний вирок виніс Дергачівський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура