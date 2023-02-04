На Харківщині неповнолітні покидьки убили двох жінок

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

2 лютого близько 1:00 до чергової частини Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на березі річки села П’ятницьке Печенізької об’єднаної територіальної громади Чугуївського району виявлено тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.

В ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні два 16-річні мешканця села П’ятницьке.

Правопорушників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії фігурантів слідчі кваліфікували за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження призначена низка експертних досліджень.

Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Харківської області