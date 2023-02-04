На Харківщині неповнолітні покидьки убили двох жінок
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
2 лютого близько 1:00 до чергової частини Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на березі річки села П’ятницьке Печенізької об’єднаної територіальної громади Чугуївського району виявлено тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.
В ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні два 16-річні мешканця села П’ятницьке.
Правопорушників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Дії фігурантів слідчі кваліфікували за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
В рамках кримінального провадження призначена низка експертних досліджень.
Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet