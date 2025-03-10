На Харківщині незаконний мисливець підстрелив знайомого, сплутавши його з дикою твариною

У Харківській області під час незаконного полювання місцевий мешканець випадково поцілив у знайомого, сплутавши його з дикою твариною. Суд визнав його винним, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном.

Трагедія сталася 14 січня 2024 року в лісовому масиві урочища “Плоске” на території Золочівської громади. Попри заборону полювання через воєнний стан, безробітний чоловік вирішив вийти на лови. Використовуючи карабін “Тигр” із нічним прицілом, він здійснив постріл по силуету, який сприйняв за звіра. Лише почувши крик, зрозумів свою помилку.

Пораненого мисливець самостійно доправив до лікарні, дорогою впізнавши у ньому знайомого. У потерпілого діагностували серйозні поранення в ділянці лопатки, підключичної зони та легені.

Підсудний визнав провину та повністю компенсував витрати на лікування й реабілітацію потерпілого. Суд призначив йому один рік обмеження волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном.

Трагедія сталася 14 січня 2024 року в лісовому масиві урочища “Плоске” на території Золочівської громади. Попри заборону полювання через воєнний стан, безробітний чоловік вирішив вийти на лови. Використовуючи карабін “Тигр” із нічним прицілом, він здійснив постріл по силуету, який сприйняв за звіра. Лише почувши крик, зрозумів свою помилку.

Пораненого мисливець самостійно доправив до лікарні, дорогою впізнавши у ньому знайомого. У потерпілого діагностували серйозні поранення в ділянці лопатки, підключичної зони та легені.

Підсудний визнав провину та повністю компенсував витрати на лікування й реабілітацію потерпілого. Суд призначив йому один рік обмеження волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном. // Букви