На Харківщині організована злочинна група торгувала фіктивними водійськіми посвідченнями

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам за фактами виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та підроблення офіційних документів з голографічними захисними елементами, вчиненими організованою групою (ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, у 2022 році 43-річний чоловік, який наразі перебуває у місцях позбавлення волі, і 40-річна жінка розробили схему незаконного заробітку, яка полягала у виготовленні та подальшому збуті підроблених офіційних документів. Спеціалізувалися ділки на підробленні водійських посвідчень, свідоцтв про закінчення навчання в автошколі, технічних паспортів, а також документів, необхідних для розмитнення автотранспорту.

До своєї діяльності вони залучили свого 22-річного знайомого, який раніше вже був судимий за вчинення аналогічних злочинів і мав необхідні навички та досвід, а також 23-річного сина підозрюваної.

Ділки шукали клієнтів, розміщуючи в соціальних мережах оголошення про виготовлення в короткий строк офіційних документів різного виду, зокрема посвідчень водія. Після обговорення деталей та отримання оплати підозрювані надсилали замовникам фейкові документи з імітацією захисних голографічних елементів.

Підроблені документи зловмисники збували по всій території України. Вартість одного посвідчення складала 7 тисяч гривень.

У ході санкціонованих обшуків виявлено та вилучено докази протиправної діяльності, зокрема спеціальне обладнання та матеріали, макети, штампи тощо.

Проведеними у ході розслідування експертизами встановлено, що вилучені документи за способом друку та спеціальними голографічними елементами захисту не відповідають аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території України, та є підробленими.

За клопотанням прокурорів трьом підозрюваним — 40-річній співорганізаторці та 22-річному і 23-річному учасникам групи — обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу УПК в Харківській області ДКП Нацполіції України.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура