На Харківщині підприємець розводив рибу у незаконно зайнятому водосховищі

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору агрофірми за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого щодо земель в охоронних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

За даними слідства, агропідприємством, яке очолює підозрюваний, тривалий час використовувалось Великобурлуцьке водосховище, розташоване на території Куп’янського району, для рибогосподарських потреб. Загальна площа земель, на яких розташоване водосховище, та прибережної смуги складає близько 400 га.

Підставою для користування водним об’єктом був Режим рибогосподарської експлуатації водойм та дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів. При цьому право користування водосховищем та земельними ділянками, на яких воно розташоване, за підприємством не зареєстроване, тобто воно займалось рибогосподарською діяльністю, не маючи договорів оренди.

Отже, директор агрофірми самовільно зайняв та використовував земельні ділянки для ведення промислового господарювання. Сума збитків, завданих Великобурлуцькій селищній раді, складає понад 2,5 млн гривень.

Досудове розслідування проводить відділення №2 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: раніше повідомлялось, що окружною прокуратурою вжито всіх заходів для реального виконання рішення суду, яким зобов’язано підприємство звільнити водний об’єкт разом із зайнятими ним земельними ділянками. Наразі вказані землі повернуто у відання держави.

Харківська обласна прокуратура