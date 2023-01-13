На Харківщині підприємець заволодів бюджетними коштами під час ремонту спортмайданчика школи

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру ФОП за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України) та за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2021 року підприємець уклав договір підряду про проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчика зі штучним покриттям на території однієї зі шкіл у смт Нова Водолага.

Проте службовець вирішив заволодіти бюджетними коштами. Він забезпечив виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами фактично виконаних робіт, ніж ті роботи, що зазначені в акті до договору.

Виконання робіт оформлювалось відповідними актами приймання виконаних будівельних робіт, які підписав підприємець. Саме на підставі вказаних документів на підставі яких школа здійснювала переказ коштів.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура