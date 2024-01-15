На Харківщині поліція оголосила підозру у колабораціонізмі мешканці Куп’янського району

Під час окупації міста Купʼянськ жінка добровільно обійняла посаду так званого «виконувача обов’язків спеціаліста відділу сільського господарства та продовольства тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Зловмисниця формувала списки працівників фермерських господарств щодо отримання ними доступу до безперешкодного перетину блокпостів, розміщених окупаційною владою російської федерації на території району.

Дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили 47-річній жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльностю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Харківської області