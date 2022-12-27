На Харківщині прокуратура завершила спецрозслідування щодо ексслідчого-зрадника

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні цього року, під час окупації м. Вовчанськ російськими військовими, колишній слідчий ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перейшов на бік ворога. Він усіляко допомагав окупантам: чергував з ними на блокпостах та супроводжував автомобільні колони російських військовослужбовців.

Крім того, він разом з окупантами їздив до своїх колишніх колег та учасників АТО для проведення «перевиховання» через їх проукраїнську позицію.

У середині квітня зрадник обійняв посаду «следователя» у псевдоправоохоронному органі.

Обвинуваченого судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура