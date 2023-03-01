На Харківщині прокурори домоглись покарання для чоловіка, який вчиняв розбійні напади на жінок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області визнано винним раніше неодноразово судимого чоловіка за фактом розбою (ч. 2 ст. 187 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за розбій, вчинив низку нових злочинів.

Зокрема встановлено, що у грудні 2020 року в Харкові зловмисник вчинив розбійний напад на жінку. Чоловік зайшов за потерпілою в ліфт та, погрожуючи предметом, схожим на ніж, змусив її віддати йому гаманець.

Подальші розбійні напади зловмисник вчиняв вже у Чугуєві. У січні 2021 року його жертвами стали ще дві жінки. У однієї з них чоловік відібрав сумку просто на вулиці, а у іншої відібрав грошові кошти у ліфті, використовуючи ніж для залякування потерпілих.

Обвинувальний вирок чоловіку виніс Чугуївський міський суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура