На Харківщині рашисти розстріляли цивільний автомобіль, убивши двох людей – голова ОДА
Окупанти обстріляли с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олега Синєгубова.
Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту.
За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів смт Золочів.
У автомобілі перебували 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.
Це черговий терор росіян проти мирного населення!Tweet