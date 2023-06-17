На Харківщині рашисти розстріляли цивільний автомобіль, убивши двох людей – голова ОДА

Окупанти обстріляли с. Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку вищевказаного населеного пункту.

За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів смт Золочів.

У автомобілі перебували 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

Це черговий терор росіян проти мирного населення!