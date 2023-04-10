На Харківщині службовець незаконно передав племіннику земельну ділянку, частково розташовану на землях лісгоспу

Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо службової особи за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній начальник відділу земельних ресурсів видав незаконний висновок, на підставі якого на користь його племінника була безоплатно передана земельна ділянка.

При цьому обвинувачений достовірно знав про те, що земельна ділянка частково розташована на землях ДП «Зміївське лісове господарство» та не підлягає передачі у приватну власність. Проте службовець, порушуючи чинне українське законодавство, все одно підписав та завірив печаткою документи, зловживаючи наданими повноваженнями.

Землі лісогосподарського призначення є окремою категорією земель і належать до земель державної власності, які не можуть передаватися в приватну власність, крім випадків, визначених Земельних кодексом України.

Відповідно до проведених експертиз, вартість земельної ділянки складає майже 200 тисяч гривень.

Справу розглядатимуть у Зміївському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура