На Харківщині судитимуть чоловіка, який безкоштовно надавав паливо окупантам, його АЗС — арештовано

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 44-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що власник АЗС у Куп’янську з кінця квітня добровільно поставляв безкоштовно паливо окупантам, щоб ті могли заправляти військову техніку. Саме ту техніку, якою окупанти кожного дня обстрілювали населені пункти Харківщини та вбивали мирних українців.

Крім того, він надав вказівки своїм підлеглим безкоштовно заправляти службові автівки російських військовослужбовців.

За «самовіддану» роботу окупанти віддячили пособнику та видали йому «патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения», специфікація: «розничная торговля топливом».

Чоловіка судитимуть заочно у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Крім того, суд задовольнив клопотання окружної прокуратури та наклав арешт на АЗС, власником якої є обвинувачений.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура