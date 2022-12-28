На Харківщині судитимуть «керівника» окупаційної поліції смт Шевченкове

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 43-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району місцевий мешканець обійняв посаду «и.о. начальника пункта полиции №2 отдела полиции №1 УВД ВГА Харьковской области».

Так, колаборант разом з російськими військовими їздив до поліцейських з метою їх схиляння до переходу на бік держави-агресора.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Диканському районному суді Полтавської області.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура