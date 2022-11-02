На Харківщині судитимуть псевдоволонтера, який ошукував людей, збираючи гроші «на потреби ЗСУ»
Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного чоловіка за фактом шахрайства, вчиненого повторного (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України).
За даними слідства, мешканець смт Панютине Лозівського району під час повномасштабного вторгнення рф в Україну вирішив підзаробити на «благодійності». Чоловік публікував в інтернеті фейкові оголошення, що збирає гроші на потреби українських військовослужбовців, і закликав людей донатити йому.
Гроші, які йому перераховували, псевдоволонтер клав собі в кишеню. Усього він встиг ошукати 35 осіб на загальну суму понад 50 тис. грн.
Тепер за свої дії чоловіку доведеться відповідати у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.
Досудове розслідування проводили слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Лозівський МРВ УСБУ в Харківській області.