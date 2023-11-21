На Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які налагодили паливний «бізнес»
Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Обвинуваченими є двоє братів 32 і 35 років та їх 37-річний знайомий. Всі троє — мешканці смт Великий Бурлук Куп’янського району.
Слідством встановлено, що торік навесні, під час окупації селища, вони домовилися з окупантами, що будуть віддавати їм частину прибутку від своєї діяльності, якщо ті дозволять їм торгувати паливно-мастильними матеріалами.
Обвинувачені придбали необхідний транспорт із реєстраційними знаками так званої «ЛНР» для перевезення палива. Після цього вони організували канал поставок з окупованих м. Сватове та м. Старобільськ Луганської області та почали торгувати паливом на території смт Великий Бурлук.
Напередодні деокупації колаборанти втекли на територію рф, їх оголошено їх у розшук.
Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.
Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі відділення №2 СВ Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet