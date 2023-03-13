На Харківщині судитимуть жінку, яка забруднювала землю амонієм та нітратами

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо жінки за фактом забруднення земель речовинами, відходами, шкідливими для довкілля внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля, та за фактом безгосподарського використання земельної ділянки, що спричинило тривале зниження родючості її земель (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 254 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка отримала земельну ділянку площею 2 га для ведення особистого селянського господарства біля с. Логачівка Харківського району. Проте за призначенням обвинувачена землю не використовувала: вона розмістила там відходи та речовини, шкідливі для довкілля. Це призвело до перевищення гранично допустимої концентрації в ґрунті забруднюючих речовин. Серед них — амоній та нітрати.

Незаконні дії обвинуваченої спричинили зниження родючості земель зазначеної земельної ділянки та порушення структури ґрунту.

Внаслідок безвідповідальності жінки державі завдано матеріальну шкоду на суму майже 130 тисяч гривень.

Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура