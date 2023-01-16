На Харківщині судитимуть жителя міста Люботин, який наніс смертельні тілесні ушкодження матері

Від отриманих травм 67-річна жінка померла в лікарні.

В жовтні під час сімейної сварки чоловік наніс кілька ударів по обличчю матері. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень вона впала на підлогу та втратила свідомість. Жінку доставили до медичного закладу Харкова, де вона через деякий час померла.

37-річного зловмисника затримали працівники карного розшуку відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

13 січня матеріали кримінального провадження направлені до суду для розгляду по суті.

Відділ комунікації поліції Харківської області