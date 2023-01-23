На Харківщині військовослужбовця засудили до 5 років за ґратами за непокору в умовах воєнного стану

За публічного обвинувачення прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил суд визнав винним військовослужбовця ЗС України, який відкрито відмовився виконати наказ начальника в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 402 КК України). Його засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Спецпрокурорами у суді доведено, що у травні 2022 року обвинувачений відмовився виконати бойове розпорядження командира – зайняти оборону на території одного з населених пунктів Харківської області.

Судом ухвалено обвинувальний вирок стосовно військовика. Наразі триває строк на його апеляційне оскарження.

Спеціалізована прокуратура у військовій

та оборонній сфері об’єднаних сил