На Харківщині викрили браконьєрів-рибалок: збитки державі – понад пів мільйона гривень

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного зайняття рибним промислом (ч. 1 ст. 249 КК України).

18 квітня в с. Бугаївка на березі річки Сіверський Донець викрито двох чоловіків, які займалися незаконним рибним промислом.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала факт браконьєрства та вилучила рибальські сітки, різні види риби загальною кількістю понад 300 одиниць.

Загальний збиток, заподіяний внаслідок незаконного знищення водних біоресурсів, який розраховано відповідно до КМУ Постанови від 21.11.2011 № 1209 «Про затвердження такси для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування або знищення видів водних біоресурсів», становить понад 500 тисяч гривень.

Слідство триває.

Дізнання проводять дізнавачі ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура