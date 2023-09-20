На Харківщині викрили розбійника, який напав на 18-річного хлопця

Зловмисник побив жителя міста Богодухів та забрав у нього понад 2 тисячі гривень.

19 вересня до Богодухівського РВП надійшла заява від 18-річного хлопця про те, що напередодні ввечері невідомий в центральному парку наніс тілесні ушкодження заявнику та заволодів грошима в сумі 2200 гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів оперативники відділу встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово був засуджений за майнові злочини.

Слідчі Богодухівського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Харківської області