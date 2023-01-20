На Харківщині викрили зрадника, який разом із окупантами обкрадав односельців

Чоловік перейшов на бік ворога після повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. За місцем мешкання зловмисника оперативники вилучили речові докази його злочинної співпраці із загарбниками.

До працівників Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області надійшла оперативна інформація про можливу причетність до протиправної діяльності 39-річного мешканця міста Вовчанська.

Під час відпрацювання отриманих даних співробітники УКР спільно з працівниками відділу поліції №1 Чугуївського райуправління здійснили обшуки за місцем мешкання підозрілої особи.

Виявилося, що чоловік є громадянином росії. В його домоволодінні оперативники виявили бойову гранату, близько сотні сім-карт операторів мобільного зв‘язку, 2 ноутбуки, незаповнені бланки державних актів власності на землю, ящик з мобільними телефонами та акумуляторами до них, а також будівельні інструменти, телевізор та інші побутові предмети. Усі ці речі були викрадені з будинків місцевих мешканців. Злочини проти односельців зловмисник скоював спільно з російськими військовими під час окупації Вовчанська.

Речові докази вилучено. Слідчі кваліфікували дії правопорушника за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські також перевіряють його причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Харківської області