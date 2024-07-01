На Харківщині викрито ділка, який незаконно виготовляв цигарки для оптової торгівлі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 28-річному чоловіку в незаконному виготовленні тютюнових виробів, незаконному зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

За даними слідства, з 2023 року фігурант на території домоволодіння свого батька у м. Чугуїв організував підпільний цех з незаконного виготовлення тютюнових виробів.

«Бізнесмен» подрібнював тютюнову сировину та виготовляв цигарки без марок акцизного податку. Надалі він продавав «товар» оптом на території Харківського регіону, за що отримував гроші.

Правоохоронцями встановлено, що 20 сигарет коштували «оптовикам» 21 гривню.

Під час санкціонованих обшуків вилучено спеціальне обладнання для виготовлення тютюнових виробів, зіп-пакети для фасування, понад 50 тисяч цигарок, 16 коробок з сигаретними гільзами у кількості 600 шт у кожній та 210 тисяч гривень. На вказане майно судом накладено арешт.

Слідство триває. Встановлюються всі фігуранти кримінального провадження.

Досудове розслідування проводить СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура