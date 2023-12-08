На Харківщині викрито групу «чорних» лісорубів, які завдали державі шкоду на суму понад ₴1,6 млн.

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту дерев, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. ч. 2, 4 ст. 246 КК України).

Підозрюваними є четверо чоловіків віком 66, 67, 52 та 49 років, які діяли на території Красноградського району. За даними слідства, протягом жовтня цього року ділки приїжджали до лісових насаджень, вирубували дерева за допомогою бензопил, завантажували в авто та втікали з місця злочину. Після цього вони збували деревину за грошові кошти.

Встановлено 5 епізодів злочинної діяльності чоловіків. Вони встигли вирубати понад 210 дерев — ясенів та дубів та завдати державі матеріальну шкоду у сумі понад 1,6 млн гривень.

Правоохоронці викрили чорних лісорубів. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування — СВ Красноградський РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Красноградський РВП ГУНП в Харківській області та УКР ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура