На Харківщині викрито інформаторку, яка «зливала» місця дислокації ЗСУ та техніки для російських атак ракетами та БпЛА

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 50-річній жінці за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у 2023 році мешканка селища Новопокровка Чугуївського району через месенджер «Телеграм» почала спілкуватись з представником фсб рф.

Жінка підтримує «русский мир», тому свідомо вирішила збирати та передавати російському представнику інформацію про Сили оборони на Харківщині.

Враховуючи, що підозрювана проживає біля залізниці, вона систематично відслідковувала рух, напрям та кількість української військової техніки, та надавала дані представнику рф.

Також вона позначала в Google-мапах фортифікаційні споруди для відсічі агресії з боку рф, а також місця базування українських військовослужбовців та відправляла їх російському куратору.

Відомо, що гроші за поширення інформації про українську армію вона не отримувала: це був її свідомий вибір підтримувати державу-агресорку.

Крім того, мешканка Харківщини раніше вже мала проблеми із законом: в її «біографії» вирок за крадіжку.

Під час обшуків у фігурантки виявили телефон із доказами проведення нею підривної діяльності на користь рф.

Правоохоронці викрили ворожу інформаторку.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура