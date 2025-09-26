На Харківщині викрито ключових учасників низки замовних злочинів

Співробітники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління НПУ, за силової підтримки бійців спецпідрозділу поліції, провели обшуки та повідомили про підозру замовнику і організатору особливо тяжких злочинів.

Оперативники ДКР та слідчі Нацполіції встановили, що 57-річний харків’янин причетний до замовлення нападів з метою нанесення тяжких тілесних ушкоджень 46-річній столичній адвокатці та 39-річному харківському підприємцю. Після побиття правозахисниця отримала непоправне знівечення обличчя.

Другий фігурант – 49-річний харків’янин – обґрунтовано підозрюється в організації цих злочинів, а також у підготовці замовного вбивства 63-річного столичного бізнесмена.

На життя чоловіка в минулому вже було здійснено замах, в результаті чого загинув охоронець підприємця. Одному з виконавців суд вже призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

Наразі тривають подальші слідчі дії з метою притягнення підозрюваних до відповідальності. У разі доведення вини, замовнику тяжких злочинів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, а організатору нападів та замаху на вбивство – до 15 років або довічно.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент карного розшуку Національної поліції України

