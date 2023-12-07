На Харківщині викрито масштабну схему підпільного виробництва цигарок під виглядом відомих брендів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру пʼяти особам у незаконному виготовленні тютюнових виробів, в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні, а також у збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 52-річний підприємець організував «схему» нелегального виготовлення тютюнових виробів за допомогою спеціального обладнання у смт Пісочин Харківського району, які у подальшому збував на території регіону. До «бізнесу» він залучив рідну матір та ще трьох знайомих — двох чоловіків 40 і 20 років та 35-річну жінку.

Для організації процесу незаконного виготовлення тютюнових виробів ділки налагодили закупівлю компонентів та сировини в інших регіонах України.

Під час проведених обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено обладнання для незаконного виготовлення сигарет та їх пакування, сировину для виготовлення (понад 130 мішків тютюну, «гільзи» та інше), понад 32 000 пачок незаконно виготовлених сигарет, автомобілі, а також грошові кошти, отримані від незаконної реалізації вказаних підакцизних товарів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура