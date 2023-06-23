На Харківщині викрито організовану групу наркоторговців, які виготовляли у великих масштабах «винт»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом чоловікам у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому організованою групою, повторно, та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, вчиненому повторно, в тому числі у великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України).

Слідством встановлено, що торік 50-річний мешканець м. Лозова запропонував двом товаришам «вести бізнес» з продажу наркотиків, на що вони погодились.

Зловмисники закуповували оптовими партіями пігулки, які містять у своєму складі прекурсор — псевдоефедрин. Також вони купляли лабораторний йод та червоний фосфор.

З псевдоефедрину вони виготовляли метамфетамін, який у народі називають «винт». Для запобігання швидкому псуванню наркоділки поміщували його до попередньо заготовлених скляних ємностей, де він зберігався до моменту збуту. Зловмисники продавали «клієнтам» дозу метамфетаміну у шприці за 300 гривень. А також вони збували пігулки з псевдоефедрином. Одна доза таблеток коштувала «клієнтам» в майже 2000 гривень.

Товар наркоділки передавали покупцям особисто або через закладки, залишаючи їх в обумовлених місцях. За одну партію пігулок вони отримували близько 2 тисяч гривень, а за один шприц — 300 гривень.

Гроші від «бізнесу» чоловіки розподіляли між собою у заздалегідь обумовлених частинах.

Всіх трьох зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України у м. Лозова.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура