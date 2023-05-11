На Харківщині викрито схему незаконного отримання групи інвалідності «під ключ»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці в одержанні неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, наприкінці минулого року до реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» звернулась жінка з проханням «надати допомогу» в отриманні групи інвалідності її чоловіком. Підозрювана зазначила, що вирішить це питання та оголосила суму у розмірі 2000 доларів США: замовниця погодилась на пропозицію медспівробітниці.

За гроші вона організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини.

Правоохоронці затримали організаторку під час одержання від замовниці частини обумовленої суми — 1 тис. доларів США.

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи, мешкання та в автомобілі фігурантки виявлено фальсифіковану медичну документацію, а також гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму понад пів мільйона гривень.

Наразі встановлюється коло службових осіб, причетних до функціонування незаконної схеми.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура