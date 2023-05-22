На Харківщині викрито схему розкрадання бюджетних коштів, що призначались для гуманітарних потреб

Досудовим розслідуванням встановлено, що торік у березні волонтер та начальник фінансового відділу однієї з селищних рад Ізюмського району розробили оборудку із заволодіння бюджетними коштами, шляхом завищення вартості продуктів харчування та їх фактичної недопоставки у ході закупівлі через фіктивне підприємство.

Так, посадовець організував укладення договорів на закупівлю гуманітарних товарів між відділом освіти селищної ради та фіктивною фірмою на суму понад 1 мільйон гривень.

Для реалізації вказаної схеми він схилив до підписання договорів на поставку продуктів харчування з підставним підприємством начальника відділу освіти вказаної селищної ради, яка не була обізнана про злочинні плани співучасників.

У свою чергу, волонтер підшукав інше підприємство реального сектору економіки, закупив у нього продукти для населення за значно нижчою ціною та поставив їх до селищної ради в кількості значно меншій, ніж вказано в документах. Залишок бюджетних коштів у сумі майже 300 тисяч гривень був легалізований через інше підприємство на його особистий картковий рахунок у вигляді фінансової допомоги.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури волонтеру повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України), у володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 209 КК України), та у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).

Посадовцю інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).

Начальнику відділу освіти за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування проводять сліді СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура