На Харківщині взято під варту експоліцейську, яка присягнула на вірність окупантам за зарплату в 45 тисяч «дерев’яних»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 26-річній колишній інспекторці з інформаційної підтримки відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після захоплення російськими загарбниками м. Куп‘янськ 26-річна експоліцейська пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній «міліції».

Згодом жінка добровільно обійняла посаду «исполняющего обязанности инспектора штаба» у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)».

За роботу на окупантів зрадниця щомісячно отримувала 45 000 російських рублів.

6 лютого правоохоронці затримали поплічницю окупантів у с. Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя.

7 лютого слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання обласної прокуратури та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура