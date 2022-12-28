На Харківщині затримали колаборантів, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну

Служба безпеки викрила ще двох поплічників ворога у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Після захоплення частини регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Там одного призначили керівником, а іншого ˗ його заступником виробничого підрозділу, створеного агресором «Купянской колейной машинной станции».

На цих «посадах» вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

Насамперед колаборанти сприяли переправленню залізницею військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини.

Після звільнення регіону зловмисники намагались «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили їх місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття поплічників агресора проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України