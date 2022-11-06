На Харківщині затримали колишню поліцейську, яка співпрацювала з ворогом
Поплічницю ворога затримали та оголосили їй про підозру.
Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції під час проведення фільтраційних заходів встановили місцезнаходження мешканки Харківщини, яку обґрунтовано підозрюють у роботі на окупантів.
Правоохоронці з’ясували, що 38-річна жінка – експоліцейська Куп’янського районного відділу поліції ГУНП у Харківській області – пішла працювати до незаконного правоохоронного органу дільничним.
Після деокупації завдяки злагодженим діям працівників внутрішньої безпеки поліції та ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, жінку затримали та оголосили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ( Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.
Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції УкраїниTweet