На Харківщині затримали колишню поліцейську, яка співпрацювала з ворогом

Поплічницю ворога затримали та оголосили їй про підозру.

Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції під час проведення фільтраційних заходів встановили місцезнаходження мешканки Харківщини, яку обґрунтовано підозрюють у роботі на окупантів.

Правоохоронці з’ясували, що 38-річна жінка – експоліцейська Куп’янського районного відділу поліції ГУНП у Харківській області – пішла працювати до незаконного правоохоронного органу дільничним.

Після деокупації завдяки злагодженим діям працівників внутрішньої безпеки поліції та ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, жінку затримали та оголосили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ( Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України