На Харківщині затримали зловмисника, який підпалив автомобіль військовослужбовця

У месенджері 18-річний хлопець погодився на пропозицію незнайомця за гроші спалити автівку ЗСУ. Втім вже за дві доби він опинився у кайданках. Палію загрожує до 10 років вʼязниці.

Повідомлення про пожежу надійшло до поліції 26 липня: невідомий підпалив автівку Range Rover, яка належить військовому. Слідчо-оперативна група поліції знайшла неподалік пляшку з залишками запальної суміші.

Протягом двох діб оперативники встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 18-річний мешканець Харківської області. Хлопець у месенджері познайомився з невідомим, котрий запропонував «підробіток» – за 40 тисяч гривень підпалити автомобіль військового, та надав інформацію про авто.

Молодик погодився, та ввечері 25 липня приїхав на залізничний вокзал Харкова, де знаходився автомобіль. Для вчинення злочину зловмисник прихопив із собою пляшку бензину, дочекався вечора та підпалив позашляховик. Після чого надіслав «роботодавцю» відео пожежі.

Розпорядитись грошима зловмисник не встиг – поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харків повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

Відділ комунікації поліції Харківської області