На Харківщині затримано експравоохоронця-зрадника, який після деокупації смт Великий Бурлук намагався втекти до РФ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику одного з секторів відділення поліції №1 Куп‘янського районного управління поліції ГУНП в Харківській області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

25 лютого ЗС РФ повністю взяли під контроль смт Великий Бурлук Куп‘янського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одразу після захоплення російською армією населеного пункту експравоохоронець перейшов на бік ворога, висловлюючи своє позитивне ставлення до дій країни-агресора. Підозрюваний допомогав представникам РФ у створенні нового окупаційного правоохоронного органу в смт Великий Бурлук.

Крім того, щоб догодити кремлівським ляльководам, експоліціянт передав російській армії службову автівку та дозволив користуватись приміщенням кафе, що належить його дружині.

Зрадника затримано в порядку ст.ст.208, 615 КПК України на кордоні з РФ, коли він намагався втекти.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура