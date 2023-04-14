На Харківщині затримано ще трьох колаборантів: серед них чиновники райради і «начфін» колишньої окупаційної адміністрації

Служба безпеки затримала ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Серед них – двоє мешканців Вовчанського району, колишні посадовці органів місцевого самоврядування.

Після окупації частини регіону вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

За це влітку минулого року їх призначили помічниками керівника «територіального управління» окупаційної адміністрації району.

На цих «посадах» вони виконували вказівки агресора щодо підготовки і проведення псевдореферендуму на території захоплених громад.

Для цього колаборанти особисто організовували збори місцевих жителів, де агітували брати участь у фейковому плебісциті і «проголосувати» на користь кремля.

Також зловмисники змушували людей вступати до складу окупаційних «виборчкомів». У разі незгоди – погрожували репресіями з боку каральних органів рашистів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 14 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Ще одним зловмисником виявився 55-річний мешканець селища Дворічна Куп’янського району, який після захоплення громади приєднався до лав місцевої окупаційної адміністрації.

У серпні минулого року він добровільно погодився очолити створене агресором «управління фінансів» захопленого району.

Там колаборант організовував роботу щодо наповнення «бюджету» загарбників, насамперед для потреб матеріально-технічного забезпечення окупаційних угруповань на східному фронті.

Також він займався підготовкою фінансових «звітів» для гауляйтера Куп’янського району.

Під час звільнення регіону колаборант втік до Харкова, де намагався «загубитися» та уникнути відповідальності. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури та Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

Служба безпеки України