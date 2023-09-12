На Харківщині злочинна група, видаючи себе за соцпрацівників, привласнювала заощадження пенсіонерів

Фігуранти пропонували особам похилого віку отримати продуктові набори і невелику грошову допомогу. Пенсіонерам пояснювали, що при собі мають лише крупні купюри, а тому просили дати решту. Спостерігаючи за господарем, зловмисники виявляли місце зберігання коштів та, відволікаючи увагу потерпілих, викрадали їхні заощадження. У разі швидкого викриття, застосовували до господаря фізичну силу для унеможливлення свого затримання.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласної поліції викрили діяльність злочинного угруповання, учасники якого скоїли ряд майнових злочинів під виглядом надання громадянам соціальної допомоги. Організувала протиправну діяльність 23-річна жителька Дніпропетровської області. Як спільників залучила трьох знайомих.

Фігуранти підшуковували осіб похилого віку в різних районах Харкова та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей, а потім під виглядом працівників соціальних служб навідувалися до них додому. Не здогадуючись про справжні наміри, потерпілі впускали зловмисників до своїх осель. Щоразу один з учасників злочинної групи перебував біля помешкання пенсіонерів, щоб попередити спільниць у разі виникнення небезпеки.

Двоє псевдопрацівниць соцслужби пропонували особам похилого віку отримати продуктові набори і невелику грошову допомогу. Пенсіонерам пояснювали, що при собі мають лише крупні купюри грошових коштів, а тому просили дати решту. Спостерігаючи за господарем, фігурантки виявляли місце зберігання коштів та, відволікаючи увагу потерпілих, викрадали їхні заощадження. У разі швидкого викриття, зловмисниці застосовували до господаря фізичну силу для унеможливлення свого затримання.

Поліцейські задокументували численні факти крадіжок чи заволодіння грошовими коштами на загальну суму майже 1,8 млн грн.

Наразі чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за фактами крадіжок і грабежів, вчинених організованою групою створеною на етнічній основі (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України). Всі підозрювані знаходяться під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції Украї