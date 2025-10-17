На Харківщині зловмисника засуджено до 8 років ув’язнення за розбещення двох малолітніх дівчат і виготовлення дитячого порно

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Харківщини 59-річного чоловіка визнано винним у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх осіб, виготовленні та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч. 2 ст. 156, ч.ч. 1, 3 ст. 301-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей строком на 3 роки.

Прокурори довели, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив розпусні дії щодо двох 11-річних дівчат, які прийшли до його дому погратися з онуками.

Користуючись відсутністю дорослих, він діяв умисно, розуміючи протиправність своїх дій. Припинив лише тоді, коли додому повернулася його дружина, а потерпілі змогли втекти.

Після цього засуджений за допомогою комп’ютерних програм створив зображення порнографічного змісту за участі себе та дітей і зберігав їх на мобільному телефоні.

У судовому засіданні чоловік визнав вину.

Обвинувальний вирок ухвалено Лозівським міськрайонним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Після набрання вироком законної сили відомості про засудженого буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування проводив СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Офіс Генерального прокурора