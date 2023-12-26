На Харківщині знешкоджено групу, яка щомісячно заробляла на збуті PVP близько ₴2 млн.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру раніше судимим 41-річній жінці та двом чоловікам 45 та 42 років у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка Харкова разом з двома спільниками налагодила розгалужену мережу збуту психотропів серед місцевого населення.

Розповсюдження PVP відбувалося методом так званих «закладок» та з рук у руки. Також «товар» можна було придбати в борг.

Встановлено, що ділки щомісячно реалізовувалм близько 2 кг психотропної речовини PVP та отримували «дохід» близько 2 млн гривень.

Правоохоронці виявляли та вилучили у злочинної групи грошові кошти у сумі понад 110 тисяч гривень, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи з переліком «боржників», електронні ваги, фасувальні пакетики, полімерні зіп-пакети з PVP, спецобладнання тощо.

Організаторку та її двох спільників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: всім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — 7-ме управління (з обслуговування Харківської області)

ДСР Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура