На Харківському масиві столиці оперативники затримали групу квартирних крадіїв

У трьох зловмисників вилучили викрадені речі, а також інструменти та відмички, за допомогою яких вони потрапили до оселі. Чоловікам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

На спецлінію 102 поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив про крадіжку з квартири на вулиці Севастопольський, що у Дарницькому районі. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що невідомі шляхом підбору ключа до замка вхідних дверей потрапили до приміщення та викрали майно власника.

Як повідомив слідчій Дарницького управління поліції Віталій Овчаренко, працівники оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку столичного главку виявили та затримали трьох підозрюваних, менш ніж за пів години:

«Заявник розповів, що крадії могли потрапити до квартири вдень, коли нікого не було вдома. Ми з’ясували, що чоловіки пересувалися на автомобілі «Хонда», тож у подальшому оперативники виявили іномарку неподалік від місця скоєння злочину. Зловмисниками виявилися раніше судимі кияни, віком 40 та 49 років, а також 46-річний мешканець Київської області. У них виявили та вилучили викрадені коштовності та набір інструментів для вчинення крадіжок. Крадіїв затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури затриманим повідомлено по підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана із проникненням у житло. Правоохоронці направили до суду клопотання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють причетність підозрюваних до аналогічних правопорушень на території Києва.

Відділ комунікації поліції Києва