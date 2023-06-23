На Харківському масиві столиці поліція затримала двох чоловіків за розбійний напад

Зловмисники побили чоловіка та відібрали в нього особисті речі з грошима. Спільників взято під варту. Фігурантам загрожує до 15-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

У березні до Дарницького управління поліції звернувся місцевий мешканець із заявою про крадіжку мобільного телефону, документів та гаманця з грошима.

Крім того, правоохоронці виявили у потерпілого тілесні ушкодження. На відпрацювання даного злочину відправились оперативники столичного главку та територіального підрозділу.

Як повідомив заступник начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Дмитро Жидкий, під час встановлення обставин події працівники оперативного блоку територіального підрозділу дізналися, що викрадений телефон двоє невідомих намагалися здати до ломбарду:

«Невдовзі оперативники затримали двох підозрюваних. Це – раніше судимі за крадіжки та наркозлочини 38-річний іноземець та 29-річний киянин. На місці події ми проаналізували відеозаписи зовнішніх камер спостереження та встановили, що перед тим, як обікрасти, зловмисники жорстоко побили потерпілого. За висновком судово-медичного експерта тілесні ушкодження виявились тяжкими, тож ми одразу перекваліфікували злочин на більш тяжкий».

За погодженням Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 15 років із конфіскацією майна.

«На час досудового розслідування спільникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначив поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва