На Харьковщине будут судить банду, похитившую мужчину и вымогавшую 20 тысяч долларов

В Харьковской области будут судить трех членов преступной группы, которые подозреваются в незаконном удержании мужчины и вымогательства за его освобождение 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

“… в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех членов преступной группы по факту незаконного лишения свободы и вымогательства, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли два человека. Указанные граждане 17 июля 2020 года похитили и незаконно лишили свободы 39-летнего жителя Харьковской области. Злоумышленники требовали от отца заложника 20 тыс. долларов США за освобождение его сына и не совершение насилия в отношении него.

“23 июля 2020 года при передаче указанной суммы средств в селе Гоптовка Дергачевского района Харьковской области трое указанных лиц были задержаны, а заложник освобожден”, — говорится в сообщении.

Так, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.