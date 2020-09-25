На Харьковщине будут судить мужчину, который стрелял в отдыхающих, убив мужчину

В Харьковской области будут судить мужчину, который стрелял по компании отдыхающих, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

«По согласованию с Лозовской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении 53-летнего ранее судимого мужчину по факту умышленного убийства и незаконного ношения огнестрельного оружия (п. 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. 1, п. 7 ч. 2 ст. 115; ч. 1 ст. 263 УК)», — говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2020 года житель Барвенковского района в лесопосадке ссорился с группой отдыхающих и требовал отвезти его домой.

«Получив отказ, он достал огнестрельное оружие и осуществил несколько выстрелов в сторону отдыхающих, из-за чего погиб 26-летний мужчина, а 36-летний мужчина получил телесные повреждения. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы», — сообщили в прокуратуре.